الزمالك يكرر "إنجازه الخاص" للمرة الرابعة في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الزمالك لقب الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد سقوط منافسه على اللقب بيراميدز، أمام فريق فيوتشر بهدف دون رد، ليتوج الملكي الأبيض رسميًا بالدوري رقم 14 في تاريخه.

الحفاظ على لقب الدوري للعام الثاني على التوالي جاء بعد 18 عامًا من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما حققه فرسان ميت عقبة موسمي 2003 و2004.

وكان الأهلي قد خرج من المنافسة رسميًا أمس بعد تعادله مع الإسماعيلي بدون أهداف، ليتوج الأبيض باللقب بتحقيقه 75 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند 68، والأهلي عند 64، مع تبقي 3 جولات على النهاية بالنسبة للأهلي والزمالك، وجولتين بالنسبة لفريق بيراميدز.

وحقق الزمالك لقب الدوري موسمين متتاليين، للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حققها خلال مواسم 1963/1964، 1964/1965 و 1991/1992، 1992/1993 و 2002/2003، 2003/2004 و أخيرًا 2020/2021، 2021/2022.

وحقق الزمالك ألقابه الـ14 كبطل للدوري المصري في المواسم التالية:

1- 1959/1969.

2- 1963/1964.

3- 1964/1965.

4- 1977/1978.

5- 1983/1984.

6- 1987/1988.

7- 1991/1992.

8- 1992/1993.

9- 2000/2001.

10- 2002/2003.

11- 2003/2004.

12- 2014/2015.

13- 2020/2021.

14- 2021/2022.

وضمن الزمالك تواجده في بطولتي كأس السوبر عن الموسمين الماضي والجاري، والمقرر إقامتهما بدولة الإمارات، بعد تحقيقه ثنائية الموسم الماضي، والتي يقابل خلالها الأهلي كونه وصيف الدوري، فضلًا عن الفوز بالدوري هذا الموسم، والذي جعله يضمن تواجده أيضًا في كأس السوبر الخاص بالموسم الجاري.