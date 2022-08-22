الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز .. جدول ترتيب الدوري بعد تتويج الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - منح نادي فيوتشر هدية مزدوجة للأهلي والزمالك بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في إطار الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتوج الزمالك رسمياً ببطولة الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه قبل جولتين من نهاية الدوري فيما يحتدم الصراع بين الأهلي وبيراميدز على المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 64 ولكنه لعب مباراة أقل.

وفي حالة تساوي الأهلي وبيراميدز في النقاط في نهاية الدوري فإن الأحمر سيفوز بالمركز الثاني لتفوقه في المواجهات المباشرة حيث فاز 3-0 في الدور الأول وخسر 0-2 في الدوري الثاني.

مبارات الأهلي

الأهلي - إنبي 24 أغسطس استاد الأهلي WE السلام - الجولة 32

طلائع الجيش - الأهلي 26 أغسطس استاد برج العرب - الجولة 33

الأهلي - سيراميكا كليوباترا 29 أغسطس استاد الأهلي we السلام - الجولة 34

مباريات بيراميدز

سيراميكا - بيراميدز الجمعة 26 أغسطس استاد المقاولون العرب - الجولة 33

بيراميدز - الجونة الإثنين 29 أغسطس استاد الدفاع الجوي - الجولة 34