"الفاعلية تتفوق على الاستحواذ ".. احصائيات الشوط الأول لمانشستر يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من تفوق ليفربول على مانشستر يونايتد في الاستحواذ بشكل ساحق في الشوط الأول من مباراة الفريقين إلا أن أصحاب الأرض أنهو الشوط بالتقدم بهدف نظيف.

ويستضيف مانشستر، غريمه ليفربول على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"في التاسعة من مساء اليوم الأثنين في ختام الأسبوع الثالث من بريميرليج .

وسجل جادون سانشو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول، بالدقيقة 16 من عمر المباراة الجارية الآن بين الفريقين بعد أن استثمر عرضية إيلانجا ليمر بمهارة من جيمس ميلنر، ويسدد كرة أرضية في شباك أليسون .

وبلغ استحواذ ليفربول على الكرة نجو 70% مقابل 90% لأصحاب الأرض ولكن على الرغم من ذلك فشل الريدز في تسديدة كرة وحيدة بين القائمين والعاضية مقابل تسديدة وحيدة جاء منها هدف يونايتد.

وتصدى القائم لتسديدة إيلانجا وحرمه من التسجيل ضمن 5 تسديدات لمان يونايتد فيما سدد ليفربول 6 تسديدات فيما تعادل الفريقين في الركنيات ولكلاً منهما 3 ركنيات.