رسميا.. بيراميدز يفقد الدوري بعد الخسارة من فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

فاز فريق فيوتشر على بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، خلال الجولة الـ32 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فيوتشر الهدف الوحيد في شباك بيراميدز، في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق عمر كمال عبد الواحد، بعد عرضية غالطت أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وبهذا الفوز حسم الزمالك الدوري رسميا بعد حصوله على 75 نقطة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 محتلا المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 53 محتلا المركز الرابع.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: وليد الكرتي - محمد صادق - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود شعبان – سعد سمير – محمود رزق

الوسط: غنام محمد – محمد رضا – العربي بدر

الهجوم: أحمد عاطف - عمر كمال - محمد فاروق

ملخص المباراة..

تسديدة قوية من وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أبعدها جنش من منتصف مرماه إلى ركلة ركنية في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 43 تسديدة قوية من أحمد عاطف لاعب فريق فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي على مرتين.

وأطلق حكم اللقاء محمد عمر صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأحرز فيوتشر الهدف الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق عمر كمال عبد الواحد.

وفي الدقيقة 91 مرت كرة خطيرة من عبد السعيد، من جانب القائم الأيمن كادت أن تحرز هدف التعادل.