رسميا.. الزمالك بطل الدوري للمرة الـ14 في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 بعد تعثر منافسه بيراميدز بالخسارة (1-0) أمام فيوتشر في مباراة الجولة 32 في المسابقة.

الزمالك حسم اللقب قبل خوض مباراة الجولة 32 ضد فريق الاتحاد السكندري، حيث لن ينجح أي فريق آخر منافس في الوصول إلى النقطة رقم 75 التي حصل عليها الزمالك بالفوز في المباراة السابقة.

ويحتفل الأبيض ببطولة الدوري رقم 14 في تاريخه قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة، ليحقق إنجازا تاريخيا لم يحدث منذ 18 عاما بالنجاح في الدفاع عن لقب الدوري.

جماهير القلعة البيضاء ستكون على موعد مع الاحتفالات بمدرجات استاد القاهرة مساء الثلاثاء خلال مواجهة الاتحاد السكندري، ببقاء درع الدوري داخل "ميت عقبة" للموسم الثاني على التوالي.

وعلى جانب آخر اشتعلت المنافسة على المركز الثاني بين بيراميدز والأهلي، حيث يتفوق بيراميدز بفارق 4 نقاط مع لعب الأهلي مباراة أقل، يمنحه الفوز بها تقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل آخر جولتين.