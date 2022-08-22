مبابي يعادل أسرع هدف في الدوري الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق كيليان مبابي رقما قياسيا جديدا في فوز فريقه باريس سان جيرمان العريض على ليل بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم، الأحد.

ونجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط عندما مرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة أمامية ماكرة باتجاه مبابي، ليكسر الأخير مصيدة التسلل ويسدد الكرة من فوق رأس الحارس جارديم.

وعادل مبابي أسرع هدف في الدوري الفرنسي والذي كان مسجلا باسم ميشال ريو، بعد مرور 8 ثوان أيضا عام 1992 في صفوف كاين.

وجاءت أهداف سان جيرمان السبعة عن طريق كيليان مبابي «هاتريك» وليونيل ميسي وأشرف حكيمي ونيمار «هدفين» في الدقائق 1 و28 و39 و44 و52 و66 و87، بينما سجل جوناثان بامبا هدف ليل الوحيد في الدقيقة 54.

والفوز هو الثالث تواليا لسان جيرمان منذ انطلاق الدوري بعد فوزه على كليرمون 5-0 وعلى مونبلييه 5-2، كما أنه تغلب على نانت في مباراة كأس الأبطال برباعية نظيفة، أي أنه سجل 21 هدفا في 4 مباريات، بمعدل 5 أهداف في المباراة الواحدة. وحافظ سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة في الدوري الفرنسي.

ورفع بي إس جي رصيده إلى 9 نقاط، ليحلق في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.