شكرا لقرائتكم خبر عمر السومة: لدينا في العربي القطري لاعبون مميزون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى النجم السوري عمر السومة سعادته بالتواجد ضمن صفوف نادي العربي القطري، مؤكدا أنه يأمل في المساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات الفريق.

وانضم السومة من الأهلي السعودي إلى العربي بعقد إعارة ليشكل واحدا من أبرز الوجوه المنضمة إلى دوري نجوم قطر في الموسم الجديد.

وحقق العربي انطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري القطري حيث فاز في أول ثلاث مباريات ليتصدر المسابقة برصيد تسع نقاط، وتألق عدد من لاعبيه بشكل كبير ومن بينهم السومة.

وفي مقابلة مع موقع مؤسسة دوري نجوم قطر، نشرها أمس، قال عمر السومة «سعيد للغاية لأنني أجد نفسي في أجواء كرة قدم جيدة للغاية في قطر، على الرغم من أنني لم أكن أتابع كثيرا كرة القدم القطرية قبل الانضمام للعربي، كما يسعدني أن أشاهد هذا التنظيم الرائع والمنشآت العالية الجودة».

وأضاف «شرف لي أن أرتدى قميص النادي العربي وأن ألعب في دوري النجوم، وأتمنى أن أساهم بنصيب مع فريقي في تحقيق الطموحات والتطلعات بشكل عام خلال الموسم، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق الهدف».

وعن الآمال الكبيرة المعلقة عليه خلال تواجده مع الفريق، أشار إلى أنه لاعب محترف، و»أبذل قصارى جهدي دائما مع كل ناد ألعب له، لدينا فريق جيد ولاعبون على مستوى مميز ومدرب جيد وهو يونس علي، وعلينا أن نواصل العمل الجاد».

وعن أهدافه مع الفريق وعلى المستوى الشخصي، أكد النجم السوري أن «هدفه الأساسي هو العمل بشكل جيد مع الفريق، ولدي أهداف فردية أو شخصية تتمثل في تسجيل أكبر عدد من الأهداف».