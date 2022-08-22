كاسيميرو ينفجر بكاء في وداع ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد النجم البرازيلي كاسيميرو المنتقل من ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالعودة إلى الريال في وقت لاحق من مسيرته الاحترافية.

ولم يتمكن كاسيميرو من حبس دموعه أثناء المؤتمر الوداعي الذي أقامه له ناديه السابق، ظهر أمس، في مدينة فالديبيباس الرياضية.

مانشستر يونايتد تمكن من الفوز بخدمات كاسيميرو، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 80 مليون يورو باحتساب الإضافات.

رئيس ريال مدريد افتتح حفل توديع كاسيميرو بعرض مقطع فيديو لأفضل لحظات البرازيلي مع النادي الملكي.

أعظم أساطيرنا

وأشاد بيريز خلال كلمته بشخصية كاسيميرو حيث قال «إن أسطورة هذا النادي مبنية على لاعبين مثل كاسيميرو، الذي أصبح أحد المرجعيات العظيمة لهذا النادي».

وأضاف موجها حديثه إلى البرازيلي «لقد أصبحت واحدا من أعظم أساطيرنا، لم أعتقد أبدا أن هذا اليوم قد يأتي، لقد تشاركنا بعض أسعد لحظات حياتنا سويا، ونحن فخورون جدا بما مثلته مرتديا قميص ريال مدريد». وأردف عن سبب رحيل كاسيميرو «لقد حصلت على الحق في تقرير مستقبلك، وعلينا احترام قرارك، أنت تغادر النادي كأفضل لاعب في السوبر الأوروبي، وأحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، الآن ستذهب إلى ناد أسطوري مثل مانشستر يونايتد، وأينما كنت ستكون سفيرا رائعا لريال مدريد».

من جانبه، وخلال الكلمة التي ألقاها، لم يتمكن كاسيميرو من تمالك نفسه، وانفجر بالبكاء بشدة قبل أن يتمكن من استجماع نفسه مرة أخرى.

فزت بالألقاب بمساعدة عائلتي

وقال كاسيميرو «لقد فزت بالألقاب بمساعدة عائلتي، ولا يمكنني أن أنسى الحديث عن لوكا مودريتش وتوني كروس، لقد استمتعت بأشياء كثيرة في كرة القدم معهما».

وأضاف «هذا النادي سيستمر في الفوز، لأن تلك هي هوية هذا النادي وهذه المدينة، وفي يوم من الأيام سأعود بالتأكيد لإظهار الحب الذي منحني إياه الجميع ومساعدة هذا النادي مرة أخرى».

كما وجه حديثه إلى فلورنتينو بيريز قائلا «سيدي الرئيس، معك في المستقبل، سيواصل هذا النادي التقدم أكثر، ويتمكن من الاستمرار في الفوز».وبعد الحفل، ظهر كاسيميرو أمام وسائل الإعلام وأجاب على أسئلة الصحفيين حول الأسباب التي دفعته إلى مغادرة ريال مدريد.

وقال البرازيلي «بعد نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، كان لدي شعور بأن فترتي مع ريال مدريد قد انتهت».

المال ليس هدفي

وأضاف «يجب أن أكون صادقا مع نفسي ويجب أن أتقدم، التاريخ في هذا النادي كتب بالفعل، وهذا لن يتغير». وأوضح لاعب مانشستر يونايتد الجديد أنه لم يرحل عن ريال مدريد من أجل المال بقوله «من يعتقد أن الأمر كذلك مخطئ، ولا يعرفني جيدا». وكان كاسيميرو (30 عاما) قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ساوباولو عام 2013، وقد شكل ركيزة أساسية في خط وسط الملكي منذ عودته من فترة إعارة لبورتو البرتغالي في عام 2015.

وتوج كاسيميرو مع ريال مدريد بـ 18 لقبا، من بينها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.