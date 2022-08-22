الاتحاد يبحث عن بديل المولد

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وكان آخر لقاء ودي خاضه الفريق أمام أبها الجمعة 19 أغسطس، قد شارك فيه بالعناصر المتوقع أن تكون الأساسية خلال مباريات الفريق، وهي: مارسيلو جروهي، وأحمد شراحيلي، وأحمد حجازي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وعبدالرحمن العبود، وطارق حامد، وبرونو هنريكي، وهيلدر كوستا، وإيجور كورونادو، ورومارينيو.كما تواصل إدارة النادي عملها من حيث متابعة عدد من الملفات خاصة في شأن اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق كما تبحث عن صفقة لتعويض إيقاف لاعب الفريق فهد المولد الصادر بحقه قرار من لجنة الرقابة على المنشطات.
من جهة أخرى طالب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي جماهير النادي، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة واستخراج شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لهم تسجيل محترفين جدد في قائمة الفريق، بأن يقفوا مع ناديهم وبعدم الالتفات لأي مؤثرات غير صحيحة في شبكات التواصل الاجتماعي.
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