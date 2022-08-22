أندية إنجليزية تخطط لخطف ماريجا من الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل لاعب الهلال المالي موسى ماريجا ضمن اهتمامات نادي فنربخشه التركي إضافة إلى وست هام وكريستال بالاس الإنجليزيين، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحفية.

وأكدت صحيفة «الصباح» التركية، أن نادي فنربخشه يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعد أن أبرم العديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن نادي فنربخشه وضع الأوروجوياني ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا الإسباني، والنرويجي ألكسندر سورولوث مهاجم لايبزيج الألماني كخيار ثان لضم أحدهما، ولكن المفاوضات معهما فشلت.

ووضعت إدارة فنربخشه المالي موسى ماريجا كخيار ثالث، ولكن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2024 مع نادي الهلال.

وأشارت صحيفة «فاناتيك» التركية، إلى أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس طلب ماريجا بالاسم لأنه يعرفه جيدا، منذ أن كان لاعبا في بورتو البرتغالي.

ولكن يبقى الراتب هو المشكلة الحقيقية، في ظل حصول ماريجا على 6 ملايين يورو سنويا، مع مكافآت خاصة في عقده مع نادي الهلال.

وسيحتاج ماريجا للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل اللعب إلى فنربخشه، وهو الأمر الذي قد يتسبب في فشل عودته إلى أوروبا مرة أخرى.

وكشف الإعلامي التركي «أكرم كونور» عن تلقي موسى ماريجا عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أكرم عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «يخطط وست هام وكريستال بالاس لتقديم عرضين بقيمة 10 ملايين يورو لموسى ماريجا». وتابع «يواصل فنربخشه محادثاته مع وكيل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما».