شكرا لقرائتكم خبر إطلاق فعالية »المشي الليلي« في 3 مدن بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف جذب أكثر من 5000 مشارك في كل مدينة، يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق فعالية «المشي الليلي» في ثلاث مدن حول المملكة بعد التفاعل الواسع للفعالية في مدينة الرياض سابقا.

وستنطلق الفعالية في مدينة أبها 16 سبتمبر المقبل في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش مدينة الخبر في 30 سبتمبر. وستختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة بمدينة جدة في تاريخ 13 أكتوبر في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وتعد فعالية المشي الليلي إحدى فعاليات الجري والمشي الأكثر شعبية في العديد من الدول حول العالم، حيث تجمع كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة والاستمتاع بأجواء ترفيهية مع عوائلهم وأصدقائهم.

ويتطلب من المشاركين قطع مسافة 2-4 كلم على مسار منور بإضاءة النيون وبإمكانهم الاستمتاع بفعاليات ترفيهية وموسيقية مصاحبة في منطقة المهرجان.