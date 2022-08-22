ضربات موجعة تلاحق الأهلي في يلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض مدرب النادي الأهلي، الأوروجوياني روبرت سيبولدي، لضربة موجعة تمثلت في احتمالية غياب الثنائي الأجنبي الحارس البرازيلي رينان ريبرو، والمهاجم الأرجنتيني ليساندرو، عن مباراة القيصومة الأربعاء المقبل. وسيحسم أمر مشاركة الثنائي أمام نادي القيصومة في التدريبات التي ستجرى اليوم في جدة. ويخضع ريبرو وليساندرو إلى برنامج تأهيلي في الصالة ويخضع ريبرو وليساندرو إلى برنامج تأهيلي في الصالة الرياضية في النادي تحت إشراف المعد البدني بعد التعافي من الإصابات التي تعرضا لها خلال معسكر الفريق في تركيا. ويستهل الأهلي، الهابط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشواره في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى أمام القيصومة في جدة ضمن الجولة الأولى، غدا الأربعاء.

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