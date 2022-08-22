شكرا لقرائتكم خبر الهلال يستحوذ على أفضل اللاعبين الكوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين عاش نادي النصر خيبة أمل مع اللاعبين الكوريين الذين تعاقد معهم طيلة السنوات الماضية، استحوذ نادي الهلال على الأفضل منذ انطلاق دوري المحترفين.

وتصدر المحترف الكوري جانج هيون سو الأفضل في تاريخ الزعيم والكرة السعودية، وذلك بحسب موقع «جول بالعربي».

جانج هيون سو - الهلال

انضم لنادي الهلال في صيف 2019 قادما من طوكيو الياباني، ليفرض نفسه سريعا في التشكيل الأساسي للزعيم.

وتمكن هيون من أن يحقق الدوري السعودي رفقة الهلال 3 مرات متتالية، إضافة إلى دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر مرة.

وما زال جانج ضمن العناصر الأساسية في صفوف نادي الهلال، حيث يتم الاعتماد عليه من جانب المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

كيم جين سو - النصر

بعد تألقه رفقة فريق جيونبوك الكوري الجنوبي، تعاقد نادي النصر مع الظهير الأيسر للمنتخب الكوري كيم جين سو في صيف 2021، من أجل تدعيم هذا المركز.

ولكن اللاعب الكوري لم يحالفه الحظ رفقة النصر، ولم يشارك بشكل أساسي، مما دفع النصر لإعارته إلى فريقه السابق جيونبوك الذي يلعب له حاليا.

كواك تاي هوي - الهلال والشباب

بدأت مسيرته في الملاعب السعودية مع نادي الشباب، الذي انتقل له في يناير 2013، وبعد عام من التألق رفقة الليوث، نجح الهلال في التعاقد معه في ديسمبر من العام نفسه.

وحقق كواك مع الهلال 3 بطولات، بالتتويج ببطولة كأس الملك وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2014 قبل خسارته.

وبعد تجربته مع الهلال تنقل بين أكثر من فريق في كوريا الجنوبية، قبل الاعتزال عام 2020 بقميص فريق جيونجنام.

لي يون بيو - الهلال

بعد التألق في الملاعب الأوروبية مع أندية أيندهوفن الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، انتقل الظهير الكوري المميز إلى نادي الهلال في صفقة انتقال حر عام 2009.

اللاعب الذي لعب في مركز الظهير الأيسر، استطاع أن يحقق مع الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس ولي العهد مرتين أيضا.

وبعد رحيله عن الهلال عام 2011، فضل لي يون بيو الابتعاد عن كرة القدم لمدة عام، ليعود رفقة فريق فانكوفير الماليزي الذي لعب له لمدة موسم ثم اعتزل كرة القدم نهائيا.

تشو سونج هوان - الهلال

انتقل المدافع الكوري الجنوبي إلى صفوف نادي الهلال بعد موسم بدون الارتباط بأي فريق آخر، وذلك من أجل تدعيم مركز الدفاع بصفوف الزعيم.

ولكن اللاعب الكوري لم يلعب سوى 5 مباريات فقط، حيث لم تكن هناك قناعة كافية باستمرار اللاعب، ليرحل في شتاء 2014 إلى نادي معيذر القطري.

لي تشون سو - النصر

بعد مشوار احترافي في أوروبا، نجح نادي النصر في التعاقد مع مهاجم منتخب كوريا الجنوبية لي تشون سو، للاستفادة من قدراته المميزة.

ولكن اللاعب الكوري لم يستمر سوى شهرين وسافر دون إذن من مسؤولي نادي النصر، ليهرب من الفريق بحجة أنه لم يكن يشارك بشكل مستمر مع الفريق.

يو بيونج سو - الهلال

تألق بيونج رفقة فريقه إنتشيون الكوري الجنوبي، مما دفع مسؤولي نادي الهلال للتعاقد مع المهاجم المميز، للاستفادة من قدراته التهديفية، وتم ذلك بالفعل في صيف 2011.

وتمكن بيونج من تحقيق كأس ولي العهد مرتين مع الزعيم، وبعد 4 سنوات من التألق، انتقل إلى روستوف الروسي، ثم عاد مرة أخرى إلى الدوري الكوري الجنوبي، وحاليا يلعب في صفوف نادي تشونبوري التايلاندي.

سوك هيون جون - الأهلي

نجح النادي الأهلي في ضم المهاجم الكوري الجنوبي سوك هيون جون من صفوف نادي ماريتمو البرتغالي في صيف 2014، لتدعيم صفوف الراقي.

ولعب هيون جون مع الأهلي موسما واحدا فقط، حقق معه وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014، ورحل بعد نهاية الموسم عائدا إلى الدوري البرتغالي من بوابة فريق ناسيونال.