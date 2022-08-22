شكرا لقرائتكم خبر الخليج يقدم احتجاجا على كفاءة النصر المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علمت «مكة» أن نادي ‫الخليج‬ بصدد تقديم احتجاج ضد كيفية حصول نادي ‫النصر‬ على شهادة الكفاءة المالية رغم وجود حكم لصالحه من المنازعات بمبلغ نصف مليون ريال بسبب صفقة اللاعب علي لاجامي لم يتم سداده.

وكان نادي النصر أعلن أمس الأول عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة بعد أن قام بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على النادي، مؤكدا أن النادي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022 وفقا لأحكام الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وسبق أن أقرت غرفة فض المنازعات لنادي الخليج مبلغ المساهمة التضامنية 500 ألف ريال بعد انتقال اللاعب علي لاجامي إلى النصر في عام 2020.

وكان نادي النصر أعلن في سبتمبر من عام 2020 تعاقده مع اللاعب علي لاجامي بعدما انتقل اللاعب إلى صفوف الفتح قادما من نادي الخليج.

إلى ذلك تعاقد نادي الخليج مع المدافع الدولي محمد خبراني، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الدانة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال إداري الفريق الأول بنادي الخليج حسين تركي «قدرات المدافع الدولي خبراني وخبرته ستقدم الكثير من الإضافة النوعية للخط الخلفي، إلى جانب الجزائري جمال بلعمري والنيجيري أنطونيو وقائد الفريق عبدالله الحربي وعبدالله الشنقيطي».

واستهل خبراني مشواره في كرة القدم رفقة القادسية قبل الانتقال إلى الأهلي، ثم العودة إلى الساحل الشرقي من بوابة أبناء سيهات للمشاركة في دوري المحترفين.