بي إن سبورتس: قمة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قمة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير.

ويستضيف المان يونايتد فريق ليفربول، في التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعبه ووسط جماهيره "أولد ترافورد"، في ختام الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت الشبكة الرياضية في تقرير لها بأن مظاهرات إندلعت من 10 آلاف مشجع أمام ملعب أولد ترافورد ضد عائلة جليزر المالكة للنادي تعبيراً عن غضبهم من مستوى الفريق.

وتكهنت "بي إن سبورتس" بإمكانية تأجيل المباراة وسط مخاوف من اقتحام الجماهير للملعب، في حالة تزايد أعداد الجماهير الغاضبة.

وفي أول جولتين من البطولة الإنجليزية، تلقى مانشستر يونايتد هزيمتين، فيما لم يحقق ليفربول أي انتصار مكتفياً بالتعادل في المباراتين، في الوقت الذي يتصدر فيه أرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.