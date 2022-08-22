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بي إن سبورتس: قمة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قمة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير.

ويستضيف المان يونايتد فريق ، في التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعبه ووسط جماهيره "أولد ترافورد"، في ختام الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت الشبكة في تقرير لها بأن مظاهرات إندلعت من 10 آلاف مشجع أمام ملعب أولد ترافورد ضد عائلة جليزر المالكة للنادي تعبيراً عن غضبهم من مستوى الفريق.

وتكهنت "بي إن سبورتس" بإمكانية تأجيل المباراة وسط مخاوف من اقتحام الجماهير للملعب، في حالة تزايد أعداد الجماهير الغاضبة.

وفي أول جولتين من البطولة الإنجليزية، تلقى مانشستر يونايتد هزيمتين، فيما لم يحقق ليفربول أي انتصار مكتفياً بالتعادل في المباراتين، في الوقت الذي يتصدر فيه أرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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