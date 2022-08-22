فيديو حصد ملايين المشاهدات.. لاعب يتجمد في مكانه أثناء تنفيذ ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

استخدم أحد اللاعبين البرتغاليين تكتيكاً جديداً في تنفيذ ركلة جزاء، ظهر فيه وكأنه "تجمد في مكانه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة تنفيذ ركلة الجزاء، حيث كان لاعب فريق فييرينسي البرتغالي، جارديل سيلفا، يستعد لتسديد الركلة التي تحصل عليها فريقه أمام فريق ليتشويس في منافسات دوري الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي.

وأظهر الفيديو أن كل شيء كان يسير طبيعياً، فاللاعب يتحرك كما غيره من اللاعبين، لكن عندما رفع قدمه اليمنى تجمّدت حركته.

وحتى يكون الأمر قانونياً ولا يثير رداً غير متوقع من الحكم، ظل اللاعب على هذه الوضعية قبل أن يطلق الحكم صافرته، ليسدد اللاعب الكرة في أقصى جهة اليمين، وهي الجهة التي قفز إليها الحارس دون أن يتمكن من صدها.

ولم يمض يوم حتى جمع فيديو ركلة الجزاء الغريبة أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر".

يشار إلى أن فريق فييرينسي حصل على ركلة جزاء ثانية في الوقت الإضافي، وكرر اللاعب سيلفا أسلوبه، إلا أن حارس ليتشويس تمكن من صدها هذه المرة، بعد أن بدا أنه فهم تكتيك اللاعب، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.