شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد 300 ألف جنيه غرامة الأندية حال استضافة فرق بدون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة غرامة تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه حال استضافة الأندية فرق خارجية دون الحصول على إذن أو إقامة معسكر خارجى دون إذن.

كما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، عقوبة على ممثلى الأندية تقدر بمبلغ من 2000 إلى 5 آلاف جنيه حال التخلف عن الاجتماعات التنظيمية أو الفنية بدون عذر مقبول.

فيما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة غرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه حال تواصل الأندية أو اللاعبين بشكل مباشر مع الاتحاد الدولى أو الأفريقى أو العربى دون الرجوع إلى الاتحاد أو الحصول على إذن.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى يوم 29 سبتمبر المقبل بدلاً من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح بذلك مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، فى وقت سابق، تعديل موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لتقام يوم 7 أكتوبر المقبل بدلاً من 26 أغسطس الجارى، حيث ستجرى فى قاعة اللجنة الأولمبية.