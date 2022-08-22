شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف مصطفى سعد والمرشح لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى سعد، لاعب سيراميكا، هدفا رائعا في مرمى طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما قام اللاعب باستلام الكرة وتسديدها بطريقة بارعة أعلى محمد بسام حارس الطلائع مستغلاً تقدم اللاعب عن مرماه.

يذكر أن مصطفى سعد صانع ألعاب سيراميكا مرشح لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف المقبل، بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب في الموسم الحالي، ويتميز باللعب بقدمه اليسرى ومن اللاعبين أصحاب المهارات الفردية والقدرة على المراوغة والتصويب ببراعة.

تعادل فريق سيراميكا مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري هذا الموسم.

بهذا الفوز رفع سيراميكا رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 49 في المركز الرابع.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة من جانب الفريقين ولم يكون هناك فرص خطيرة على مرمى محمد بسام أو عامر عامر حتى انتهاء الشوط بالتعادل السلبي.

ونجح مصطفى سعد في تسجيل هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 63 من عمر المباراة من جملة رائعة بعدما سدد الكرة أعلى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستغلا تقدم الأخير عن مرماه.

وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 83 عن طريق فارس حاتم الذي استلم تمريرة رائعة من ميدو جابر وسددها بيمناه على يمين عامر عامر، ونشط الطلائع في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في محاولة لتسجيل هدف التقدم مع تراجع نسبي في أداء سيراميكا قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.