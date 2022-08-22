شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخطف التعادل مع سيراميكا 1/1 ويحافظ على تواجده بالمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيراميكا مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري هذا الموسم.

بهذا الفوز رفع سيراميكا رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 49 في المركز الرابع.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة من جانب الفريقين ولم يكون هناك فرص خطيرة على مرمى محمد بسام أو عامر عامر حتى انتهاء الشوط بالتعادل السلبي.

ونجح مصطفى سعد في تسجيل هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 63 من عمر المباراة من جملة رائعة بعدما سدد الكرة أعلى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستغلا تقدم الأخير عن مرماه.

وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 83 عن طريق فارس حاتم الذي استلم تمريرة رائعة من ميدو جابر وسددها بيمناه على يمين عامر عامر، ونشط الطلائع في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في محاولة لتسجيل هدف التقدم مع تراجع نسبي في أداء سيراميكا قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - عبد الله جمعه - صالح جمعه - محمد حسن - مصطفى بهاء - ايفانز منساه - محمود نبيل - حمزة مجدي - مروان عثمان.