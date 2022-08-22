شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: "كابيتانو مصر" مشروع قومى يوسع قاعدة المشاركة ويمنح الأمل للمهمشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المشروع أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية "كابيتانو مصر" كأكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، يهدف للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل ربوع مصر.

وقال عبد الملك لـ"الخليج 365": "من سنوات لم نرَ أحد يتبنى مشروع لاكتشاف المواهب، شوارع مصر مليئة بالنجوم الذين يحتاجون لفرصة، والحوارى تعج بالمواهب المميزة، ملاعب الأقاليم فيها أحرف اللاعبين في مصر لكن كانوا بعيدًا عن الأنظار".

وتابع عبد الملك: "مصر بلد تجاوزت مائة مليون نسمة، وكانت في حاجة إلى مشروع يعمل على توسيع قاعدة المشاركة ويمنح المواهب الأمل في إيجاد الفرصة، نحن بصدد انطلاق مشروع إحياء الكرة المصرية، ووضعها في مكانتها، كلما كثرت المواهب كلما زادت فرصة احتراف اللاعبين في أوروبا".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلاً: "كل حلم بيبدأ بخطوة".