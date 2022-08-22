شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام فيوتشر.. والسعيد احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على فيوتشر بملعب السلام، في الثامنة من مساء اليوم، في إطار مواجهات الجولة 32من الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: وليد الكرتي - محمد صادق - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - محمد حمدي - عبد الله مجدي - نبيل دونجا - هشام محمد - دودو الجباس

فيما خرج من قائمة المباراة، أحمد توفيق.