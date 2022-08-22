شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم المقاصة بهدف عبده يحيى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1/0 فى المواجهة التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الأول ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

وجاء هدف فوز المحلة عن طريق عبده يحيى قى الدقيقة 74 من عمر المباراة و تحديدا فى الشوط الثانى، بعدما سيطر التعادل على الشوط الأول.

ونجح فريق المحلة فى تغيير الأوضاع فى الشوط الثانى من أجل إبقاء الأمل فى التواجد مع الكبار.



وبدأ المحلة اللقاء بتشكيل مكون من كل من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، هاني عادل ومعاذ الحناوي وخالد سامي ومصطفى العش في الدفاع، حميد ماو وخالد الاخميمي وأحمد النادري في الوسط، باولن فوافي وعبده يحيى وهشام بلحة فى الهجوم.

فيما ضم تشكيل المقاصة، حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: مصطفى كاجو – عبد الرحمن زين – أحمد عيد – خالد صلاح

الوسط: محمود عقل – محمد الضرف – محمود عادل – محمد أمو

الهجوم: جون أفيري – محمود فهمي

وارتفع رصيد فريق غزل المحلة بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري إلى 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في مثلها، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير.