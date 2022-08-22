شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتجه إلى الإسكندرية اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه لاعبى فريق الجونة بقيادة طلعت يوسف إلى مدينة الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادًا لمواجهة سموحة غدًا في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للفريق من تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل اللقاء والعمل على حصد الثلاث نقاط وذلك لتجنب الهبوط والبقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

ويلاقى فريق الجونة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدًا الثلاثاء و المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويحتل فريق الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 8 لقاءات و الهزيمة في 16 مباراة .