شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يتقدم لغزل المحلة أمام المقاصة فى الدقيقة 74.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبده يحيي لاعب غزل المحلة فى إحراز هدف التقدم لفريقه أمام مصر المقاصة فى الدقيقة 74 بالمباراة المقامة حالياً ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

وضم تشكيل المحلة كلا من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، هاني عادل ومعاذ الحناوي وخالد سامي ومصطفى العش في الدفاع، حميد ماو وخالد الاخميمي وأحمد النادري في الوسط، باولن فوافي وعبده يحيى وهشام بلحة فى الهجوم.

فيما ضم تشكيل المقاصة:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: مصطفى كاجو – عبد الرحمن زين – أحمد عيد – خالد صلاح

الوسط: محمود عقل – محمد الضرف – محمود عادل – محمد أمو

الهجوم: جون أفيري – محمود فهمي

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في مثلها، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير.