لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تبدأ عملها الأسبوع المقبل

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، عملها الأسبوع المقبل بالنظر فى التظلمات المقدمة للبت فيها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مجلس إدارة اتحاد الكرة للجنة الاستئناف بسرعة إنجاز التظلمات المقدمة للجنة قبل بداية القيد الصيفي.

ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الآن، لمناقشة بعض الملفات المهمة، وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد حسم بعض الملفات الأسبوع الماضي، وأبرزها الموافقة على عرض الاتحاد القطرى لكرة القدم باستضافة السوبر المصري السعودي، وتغيير نظام دوري "ممتاز ب" ليضم 18 فريقًا يتنافسون فى مجموعة واحدة انطلاقًا من موسم 2023/2024.

على جانب آخر، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للاتحاد الدورى لكرة القدم يخطره بموعد انطلاق الموسم الجديد من الدورى المصرى فى 16 أكتوبر المقبل، وطالب اتحاد الكرة فى خطابه استثناء مسابقة كأس مصر من شرط تجميد المسابقات الرسمية فى فترة التوقف لكأس العالم بقطر فى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويريد اتحاد الكرة استكمال مسابقة كأس مصر فى نوفمبر وأكتوبر مع خوض كأس الرابطة، حتى يتم تخفيف ضغط المباريات عن العودة بعد انتهاء فترة التوقف التى تصل لـ40 يومًا، بعد تأكد توقف مسابقة الدورى طوال هذه الفترة، خاصة أن الجبلاية قررت فى اجتماعها الأخير استمرار الشكل التقليدى للدورى من دورين فى الموسم الجديد وهو ما يعنى ضغط المباريات لمحاولة انهاء المسابقة فى يونيو على أقصى تقدير.