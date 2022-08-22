شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول بين سيراميكا وطلائع الجيش بالتعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا وطلائع الجيش بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمعهما باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري هذا الموسم.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة من جانب الفريقين ولم تكن هناك فرص خطيرة على مرمى محمد بسام أو عامر عامر حتى انتهاء الشوط بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - عبد الله جمعه - صالح جمعه - محمد حسن - مصطفى بهاء - ايفانز منساه - محمود نبيل - حمزة مجدي - مروان عثمان.

ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 49 فى المركز الخامس بجدول الدوري، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

بينما يقع سيراميكا فى المركز الحادي عشر على جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 31 مباراة حقق 7 انتصارات و15 تعادل وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكه 34 هدفا.