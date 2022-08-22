شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى يحضر الاجتماع التنسيقى للبطولة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين 2006، وعصام عبده المدرب المساعد للمنتخب، وأحمد سامي المدير الإدارى، فى الاجتماع التنسيقي الذى عقد اليوم قبل انطلاق بطولة كأس العرب بالجزائر فى الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

عقد الاجتماع بحضور ممثلى جميع المنتخبات، وتم خلاله استعراض لائحة البطولة والكشف عن بنودها، حيث تقام المباريات بنظام المباراة الواحدة فى مرحلة المجموعات، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة التالية.

وأكدت اللجنة المنظمة عدم وجود أشواط إضافية والاكتفاء فقط بركلات الترجيح خلال الأدوار الإقصائية بما فيها المباراة النهائية.

كما تم استعراض التعليمات الخاصة بالحكام، واعتماد أهلية اللاعبين وألوان قمصان المنتخبات.