فيتوريا وميكالي يحضران مباراة سيراميكا والطلائع فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى مباراة سيراميكا أمام طلائع الجيش باستاد المقاولون، ضمن مواجهات الجولة الـ32 للدوري الممتاز.

كما يتواجد روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي برفقة جهازه المعاون ويضم وائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

ويحضر بعدها الجهاز الفني لمنتخب مصر مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر إقامتها باستاد السلام فى التاسعة مساء اليوم.

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب، مراقبة عدد من المواهب الجديدة، لضمها إلى معسكره الأول مع المنتخب، والمقرر إقامته في سبتمبر المقبل، والذي قد يتخلله وديتين مع منتخبات متوسطة المستوى من أفريقيا.

ويشهد المعسكر ظهور عدد من الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرًا، بجانب القوام الأساسي للفراعنة والذي نجح في الوصول لنهائي أمم أفريقيا الأخيرة والمباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم، قبل أن يتبدد حلمهم أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح في المباراتين.