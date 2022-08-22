غزل المحلة يهزم المقاصة بشق الأنفس ويبتعد خطوة عن مراكز الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري WE المصري.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

" عمرو شعبان - هاني عادل - معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش- أحمد النادري – خالد الأخميمي - حميد ماو – باولن فوافي – هشام عادل- عبده يحيى.

وعلى الجانب الأخر، لعب مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

" رمضان مصطفى - مصطفى كاجو - عبد الرحمن زين - أحمد عيد - خالد صلاح- محمود عقل - محمد الضرف - محمود عادل - محمد أمو- جون أفيري - محمود فهمي.

وسجل عبده يحيى هدف غزل المحلة الأول في الدقيقة74 ، مستغلا عرضية ارضية حولها لداخل شباك المقاصة

وبتلك النتيجة، رفع غزل الحلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير.