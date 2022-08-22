مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب المظاهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت "قناة بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول قد تتأجل بسبب مظاهرات الجماهير.

ويستضيف مانشستر، غريمه ليفربول على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"في التاسعة من مساء اليوم الأثنين في ختام الأسبوع الثالث من بريميرليج .

وقالت القناة في تقرير لها إن مظاهرات إندلعت من 10 آلاف مشجع أمام ملعب أولد ترافورد ضد عائلة جليزر المالكة للنادي تعبيرا عن غضبهم من مستوى الفريق.

وتكهنت القناة بإمكانية تأجيل المباراة وسط مخاوف من اقتحام الجماهير للملعب،في حالة تزايد أعداد الجماهير الغاضبة.

وهزم مان يونايتد في أول جولتين فيما تعادل ليفربول في نفس العدد من المباراة في البطولة التي يتصدرها أرسنال.

✅ آخر التطورات قبل مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول.

✅ مظاهرات في مانشستر وإمكانية تأجيل اللقاء المنتظر.

✅ سيتظاهر أكثر من 10 آلاف مشجع أمام ملعب أولد ترافورد#ليفربول #مانشستر_يونايتد #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/tOSTj6LjrV