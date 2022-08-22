استبعاد فني لسيف جعفر وعودة المثلوثي.. قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الاتحاد السكندري.

ومن المقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء غدا الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب إسلام جابر وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، وعودة حمزة المثلوثي.

ويتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز، إذا فاز بأي نتيجة خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وتضم القائمة كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه .