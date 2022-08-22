لمتابعة مباراة يونايتد وليفربول.. كاسيميرو يصل إلى أولد ترافورد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وصل النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الجديد، إلى ملعب "أولد ترافورد"، معقل فريق الشياطين الحمر، لمتابعة مباراة فريقه الجديد مع ليفربول.

ويلتقي مانشستر يونايتد وليفربول، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق وأعلن مانشستر يونايتد مؤخرا تعاقده مع كاسيميرو (30 عاما) قادما من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 70 مليون يورو.

والتقطت عدسات الكاميرات في محيط ملعب "أولد ترافورد"، وصول النجم البرازيلي كاسيميرو، لمشاهدة مباراة يونايتد وليفربول في بريميرليج.

واستقبلت جماهير مانشستر يونايتد، كاسيميرو بحماس شديد في محيط ملعب "أولد ترافورد"، وظلت تنادي بإسمه لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعه.

جدير بالذكر أن كاسيميرو سيغيب عن مباراة ليفربول بسبب مشاكل في التأشيرة، أدت إلى عدم وصوله في الوقت المناسب قبل مواجهة الريدز.