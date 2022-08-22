روني يتمنى عدم مشاركة رونالدو أمام ليفربول.. "يجب رحيله عن مانشستر يونايتد"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، أن فريقه يجب عليه عدم البدء برونالدو وراشفورد، خلال المواجهة التي تجمع اليونايتد بليفربول مساء اليوم، مضيفًا أن على الإدارة السماح برحيل كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وقال روني في تصريحات أبرزتها صحيفة "تايمز" البريطانية: "لو كنت مكان إريك تين هاج، لن أشرك كريستيانو أو ماركوس راشفورد، حيث سيكون هدفي الأساسي هو ضخ الطاقة في أرض الملعب".

وتابع: "عدم تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب في المركز رقم 9، أدى إلى اعتمادهم الكبير على رونالدو أمام برينتفورد، رغم عدم تدربه كثيرًا مع الفريق، وحاجته للوقت من أجل الحصول على جاهزية المباريات".

وأتم روني حديثه قائلًا: "رونالدو أبدى رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد ولا أعرف أسبابه، لكن كما قلت سابقًا يجب السماح له بالرحيل فهو لاعب عظيم وقدم الكثير للنادي، ويجب الوقوف بجانبه وتلبية مطالبه في هذا التوقيت".

في سياق متصل، فسر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب البداية السيئة للفريق هذا الموسم بالبريميرليج.

حيث قال تين هاج "قدمنا فترة إعداد جيدة للموسم الجديد، لكن بعد ذلك أصيب مهاجمنا مارسيال، كما أن كريستيانو كان غير لائق".

وتابع: "لم يكن لدينا في الفريق، لاعب خط وسط في المركز رقم 6، وفي المباراة الأولى كان لدينا لاعبان في قلب الدفاع لم يلعبا معًا من قبل، وكذلك لم يكن حارس المرمى في أفضل حالاته".

واختتم المدرب حديثه قائلًا: "هناك سبب واضح لكني أعلم أننا سنصلح ذلك وستكون النتائج أفضل، لقد ظهر هذا بالفعل في فترة الإعداد".