وزير الشباب والرياضة: طالبت لجنة الأندية بسرعة التدخل لحل أزمة مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري اليوم الإثنين، والذي وصفه بالاجتماع الجاد والحاسم، مؤكدًا على حديثه بشكل شخصي مع رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، من أجل التدخل وحل الأزمة التي نشبت قبيل لقاء الأهلي والإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من عمر الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكانت إحدى الحافلات التي تنقل جماهير الفريق الأحمر، قد تعرضت لأعمال عنف من جانب جماهير الإسماعيلي، وأدت إلى تهشم الزجاج الخاص بالحافلة مع وجود بعض الإصابات بين جماهير الأهلي، لكن تم احتواء الأزمة بعد تدخل من الشرطة والجهات المعنية بتنظيم المباراة.

وقال وزير الشباب والرياضة من خلال مداخلة إذاعية عبر "ميجا اف ام": "عقدت اجتماعًا قويًا مع اتحاد الكرة ووضعنا خطة لتنظيم العلاقة المالية والإدارية بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وعن أحداث الشغب التي سبقت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري قال: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، بعد اعتراض حافلة الأهلي من قبل جماهير الإسماعيلي، وأكدت عليه الخروج لطمأنة المعنيين بالأمر، عن طريق خطاب يؤكد فيه على الإجراءات التأمينية والانضباطية التي اتخذتها رابطة الأندية لعدم حدوث ذلك الأمر مرة أخرى".

وأضاف: "نعمل على انهاء حالة الاحتقان الموجودة بالشارع الرياضي، ولدينا الأن خبير أجنبي يتولى لجنة الحكام، لديه كل الصلاحيات من أجل تطوير المنظومة دون تدخل من أحد".

وأكمل: "لأول مرة يكون هناك في الاتحاد المصري مدير فني أجنبي للمنتخب الأول وللفريق الأولمبي وخبير أجنبي للتحكيم".

وأتم: "الموسم القادم سيتم تحديد ميعاد لنهاية الدوري مبكرًا، ولدينا خطة لتطوير المنتخبات، كما نعمل على انتقاء المواهب في مختلف المحافظات عبر عدة مشاريع بدأنا فيها بالفعل".