رابطة الأندية توضح حقيقة تسليم درع الدوري إلى الزمالك غدًا حال حسم اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الزمالك لن يتسلم درع الدوري المصري الممتاز غدًا الثلاثاء في مباراة الاتحاد السكندري، حال حسم اللقب، على عكس ما يتردد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رابطة الأندية تستعد لتسليم درع الدوري للزمالك عقب مباراة الاتحاد، حال حسم اللقب.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد على ستاد القاهرة ضمن الجولة 32 من الدوري المصري.

وقد يحسم الزمالك لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي مساء اليوم، حال تعثر ملاحقه بيراميدز بالتعادل أو الخسارة في مباراته أمام فيوتشر.

أما في حال فوز بيراميدز، فسيكون على الزمالك تحقيق الفوز على الاتحاد غدًا لحسم اللقب بغض النظر عن أي نتائج أخرى.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات لإذاعة "ميجا إف إم"، اليوم الإثنين "الزمالك لن يتسلم درع الدوري غدًا في مباراة الاتحاد لو حسم اللقب كما يتردد، اتفقنا منذ بداية الموسم على تسليم درع الدوري في احتفالية كبرى بنهاية الموسم".

وعبر سويلم عن استياءه بسبب الأحداث التي سبقت مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 18 للدوري، والتي أقيمت أمس الأحد.

وكان عدد من جماهير الإسماعيلي اعتدى على حافلة تقل جماهير الأهلي إلى ملعب "برج العرب".

وقال سويلم "من آمن العقاب أساء الأدب، لا يجب أن يطالب أحد بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتدوا على حافلة جماهير الأهلي، لابد أن يكون هناك عقابًا قاسيًا".

وأضاف "أوجه اللوم لـ(يحيى) الكومي، لابد أن يكون هناك مسؤولًا من الإسماعيلي في كل حافلة للجماهير، طالما أن النادي نظم رحلات للجماهير، كان يجب أن يكون هناك حوارًا مع هؤلاء بضرورة عدم الخروج عن النص، لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص من اختيار مجلس الإسماعيلي".

وأشار سويلم إلى أن رابطة الأندية ستتخذ قرارات بشأن هذه الواقعة في اجتماعها المقرر بعد غدٍ، الأربعاء.