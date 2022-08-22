الفوز بأمم إفريقيا 2024.. اجتماع وزير الرياضة ورابطة الأندية والمتحدة لبحث تطوير الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اجتماع بين أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وكشفت الوزارة خلال بيان لها أن الاجتماع جاء لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بالمنافسات المحلية وكذلك خطط المنتخب المصري وبرامج الرعاية وحقوق البث وكافة المتطلبات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكمل بيان الوزارة أن الاجتماع تناول بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة بتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة حيث، وجه أشرف بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة والشركات الوطنية الراعية للاتحاد لتقديم حلول عاجله وتنفيذية تضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المصرية وكذلك ضمان الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بالأجهزة الفنية والخبراء الفنيين لجميع المنتخبات المصرية.

وأشارت الوزارة عبر بيانها بأن الاجتماع بحث الآليات الخاصة بتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات المتعلقة بكرة القدم المصرية وفى مقدمتها مشروع ضمان المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 وكذلك تحقيق لقب بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم ودورة الألعاب الأوليمبية 2024 ، وكذلك مناقشة المتطلبات الخاصة بتشغيل مشروع الهدف كأحد أهم أدوات تطوير منظومة كرة القدم وتشغيله في ضوء من الشراكة التي تضمن الاستفادة القصوى من إمكاناته وبنيته الرياضية المتميزة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الربط المالي بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لتحقيق أقصى استفادة من عوائد منظومة كرة القدم وذلك تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وأكد وزير الرياضة خلال ابيان أن الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية والشركات الوطنية، التي تساهم جميعها في تطوير الكرة المصرية خاصة في ضوء الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الرياضة المصرية بكافة مفرداتها في شتي اللعبات بفضل الدعم والرعاية التي تشهدها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.