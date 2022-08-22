مانشستر يونايتد ليفربول.. صدام مسرح الأحلام بين عملاقين يبحثان عن النجاة

المنامة - ياسر ابراهيم - صدامٌ مرتقب سيحتضنه مسرحُ الأحلام أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، الفريقان يبحثان عن فتح عداد الانتصارات في البريمييرليغ هذا الموسم.

وإذا كان فريق الريدز قد تعادل في أول جولتين، فإن وضعية الشياطين الحمر أكثر سوءاً بهزيميتن خلّفتا حالة من الشك جعلت الإدارةَ تتحرك في الميركاتو الصيفي لتعزيز الصفوف أملا في تصحيح المسار.



أرقام:

- حقق مانشستر يونايتد فوزاً واحداً فقط في آخر 12 مواجهة مع ليفربول في الدوري الممتاز (ت 6 خ 5)، ولم يفز عليه في آخر 8 مباريات، منذ أن أسقطه 2-1 في مارس 2018. آخر مرة خاض فيها مان يونايتد عدداً أكبر من المباريات المتتالية ضد نفس المنافس من دون فوز كانت بين 1983 و1987 (10 ضد إيفرتون).

- يتطلع ليفربول إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي على مان يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ يناير 2002، وإلى فوز ثالث على التوالي خارج ملعبه في البطولة ضده للمرة الأولى في تاريخه.

- إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مان يونايتد وليفربول في أول 3 جولات من الدوري منذ 2013-2014، حين فاز ليفربول 1-0 على ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة. كما إنها المواجهة الأولى بينهما بالدوري في شهر أغسطس من 1972 (فاز ليفربول 2-0).

- إنها المباراة الأولى في دوري النخبة التي يلتقي فيها مان يونايتد وليفربول وهما لم يحققا أي فوز في الموسم (بإستثناء مواجهاتهما في الجولة الأولى من الموسم). ولم يسبق لليفربول أن فشل بالفوز في أول 3 مباريات من الدوري الممتاز منذ موسم 2012-2013.

- خسر مان يونايتد في أول مباراتين له بالدوري الممتاز هذا الموسم، وسبق أن خسر في أول 3 مباريات من الموسم 3 مرات في تاريخه، في مواسم 1930-1931 و1972-1973 و1986-1987.

- خسر مان يونايتد في آخر 4 مباريات له في الدوري الممتاز، وآخر مرة خسر في 5 مباريات متتالية في بطولة الدوري كانت بين يناير ومارس 1972 (7).

- قد يصبح إريك تن هاغ ثاني مدرب لمان يونايتد يخسر في أول 3 مباريات له مع الفريق في جميع المسابقات، بعد جون تشامبان في 1921.

- إريك تن هاغ هو خامس مدرب لمان يونايتد واجهه يورغن كلوب مدرب ليفربول، وسيصبح كلوب ثاني مدرب في تاريخ ليفربول يواجه هذا العدد من المدربين لمان يونايتد بعد توم واتسون بين 1898 و1915.

- سجل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول 8 أهداف في آخر 4 مباريات له ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، 6 أهداف منها كانت على ملعب أولد ترافورد متضمنة هاتريك في الموسم الماضي. في الإجمال، سجل صلاح 9 أهداف ضد الشياطين الحمر، وقد يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف على الأقل في مرمى منافسه.

- تلقى هاري ماغواير وسكوت ماكتوميني إنذارا في كل من أول مباراتين لمان يونايتد في الدوري الممتاز هذا الموسم. ولم يسبق أن حصل أي لاعب في الفريق على بطاقة في كل من أول 3 مباريات من الدوري الممتاز.

(بي إن سبورت)