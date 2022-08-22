شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصرى غداً فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق البنك الأهلي تدريباتهم الجماعية اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب استعداداً لمواجهة المصرى المقبلة، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب.

واستمر فريق البنك الأهلى بالإسكندرية عقب مواجهة الاتحاد السكندرى، بعدما تلقى هزيمة بثلاثية من زعيم الثغر، وذلك لتجنب الإرهاق.

وقبل انطلاق المران، عقد خالد جلال المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم فيها بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الثلاثة المتبقية وتحقيق مركز متقدم فى جدول الترتيب البطولة .

ويحتل فريق البنك المركز السابع فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والهزيمة فى 10 مباريات.