شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الكرة الشاطئية استعدادًا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مصطفى لطفى، المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية، إقامة معسكر مغلق للمنتخب نهاية شهر أغسطس الجارى، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب، التى تقام فى السعودية، وكذلك للحفاظ على المستوى الفنى والبدنى الذى وصل إليه اللاعبون مؤخرًا.

ويسعى المدير الفني للمنتخب لتوفير مباريات ودية مع منتخبات عربية وأفريقية فى الأجندة الدولية، لتحسين ترتيب المنتخب المصري فى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعدما حقق لقب كأس الدار البيضاء الدولية منذ عدة أيام.