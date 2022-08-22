شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبو" فى صورة مع سعد سمير قائد فيوتشر: "أخويا الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد رضا بوبو، صانع ألعاب فيوتشر، صورة برفقة سعد سمير قائد الفريق، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا "أخي الكبير"، يأتى ذلك فى الوقت الذي ارتبط فيه اسم بوبو بالعديد من الأندية في الدوري المصري.

ويعيش محمد رضا "بوبو"، لاعب فريق فيوتشر، حالة من التوهج الكروي منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما جعل مسئولى فيوتشر يسارعون بتفعيل بند شراء اللاعب فى وقت سابق، تحسباً لتلقيه عروضاً مغرية فى الميركاتو الشتوي.

وشارك بوبو فى 27 مباراة مع فيوتشر، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 منذ انطلاق الموسم الجاري، بوبو بدأ مسيرته الكروية فى وادي دجلة، وشارك مع الغزلان فى 87 مباراة قبل هبوطهم إلى القسم الثاني، ونجح بوبو فى إحراز 5 أهداف وصنع 3 بقميص وادي دجلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لصاحب الـ 21 عاماً 150 ألف يورو، ويجيد بوبو اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم.