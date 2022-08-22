شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينافس الاتحاد والإسماعيلى على ضم "الشبراوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أندية سموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى منافسة شرسة للتعاقد مع محمود الشبراوى، صانع ألعاب فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الفريق الساحلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد محمود الشبراوى من أفضل عناصر فريق الجونة هذا الموسم، حيث تمكن من المشاركة فى جميع مباريات الفريق الساحلى ببطولة الدورى الممتاز وأحراز خلالها 4 أهداف.

ويلتقى الجونة مع سموحة ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى الخامسة والنصف مساءً.

ويحتل فريق الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 8 لقاءات و الهزيمة في 16 مباراة .