محمد شعبان رئيسًا لمنافسات التايكوندو فى أولمبياد باريس

القاهرة - سامية سيد - عين الاتحاد الدولي للتايكوندو، برئاسة تشونج وان تشو، المصرى محمد شعبان "ميدو"، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، رئيسًا فنيًا لمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأرسل رئيس الاتحاد الدولي خطاب التكليف إلى محمد شعبان عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لإخطاره باختياره للمهمة.

وبهذا ستكون أولمبياد باريس 2024 هى ثالث دورة أولمبية للمصري محمد شعبان داخل أروقة الاتحاد الدولي، حيث شارك شعبان في تنظيم أولمبياد ريو 2016 حين كان نائبًا لرئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، ثم أشرف شعبان على أولمبياد طوكيو 2020 حيث كان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي.

ويكون شعبان في باريس 2024 أصغر رئيس لدورة أولمبية وهو في ال 45 من عمره كما كان أصغر نائب لرئيس اللجنة الفنية وأصغر رئيس للجنة بالاتحاد الدولي وايضًا أول عربي وإفريقي يشغل هذه المناصب بالاتحاد الدولي للتايكوندو.