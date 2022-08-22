شكرا لقرائتكم خبر عن فوافى ويحيى وبلحة يقودون هجوم غزل المحلة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد المقاصة اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل المحلة كلا من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، هاني عادل ومعاذ الحناوي وخالد سامي ومصطفى العش في الدفاع، حميد ماو وخالد الاخميمي وأحمد النادري في الوسط، باولن فوافي وعبده يحيى وهشام بلحة فى الهجوم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في مثلها، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير.

وكان غزل المحلة قد تعادل سلبيا أمام نادى الجونه فى مباراة جمعتهما فى الجولة 31 من مباريات الدورى الممتاز واقيمت المباراة على ملعب خالد بشارة ملعب نادى الجونة.