محمد صلاح يعلق على غياب ماني وإيتو يصنف أبومكة ضمن الأفضل في تاريخ إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد صلاح لاعب ليفربول عن صعوبة تعويض لاعب مثل ساديو ماني لاعب الريدز السابق وبايرن ميونخ الحالي.

وقال محمد صلاح فى تصريحات لـشبكة "سكاي سبورتس " عن ساديو ماني "إنه لاعب رائع وأعطى كل ما لديه للنادى، ومن الصعب تعويضه بسهولة بعد 6 أعوام هنا.

وعن المنافسة بينهم قال صلاح :" ولا أرى منافسة معه لأنني تفوقت عليه الموسم الماضي فى عدد الأهداف، ولكن فى نفس الوقت أرى هذا يساعدنى على تطوير نفسي وتحقيق أهدافي".

ساديو ماني ومحمد صلاح

واختار صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن قائمته لأفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا.

وخلال حواره مع قناة TV3 الغانية رد إيتو على سؤال من هم أفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا وفقا لوجهة نظره.

وقال إيتو: "يعجبني الكثير من اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا منهم لاعبين حاليين مثل ساديو ماني ومحمد صلاح".

وأضاف "كذلك عبيدي بيليه نجم غانا السابق وأوستن جاي جاي أوكوشا نجم نيجيريا السابق".