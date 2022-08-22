فرج عامر: الأهلي يفاوض مدرب روما السابق

الشارقة - اميمة ياسر - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏في أكتر من ٢٠ لاعب مصري أو من أصل مصري سوف نراهم محترفين في الدوريات الأوروبية وفي أشهر الأندية، خطوة هامة لدعم الكرة المصرية".

الأهلي يتفاوض حالياً مع مدير فني عالمي

وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي يتفاوض حالياً مع مدير فني عالمي، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "الأهلي يفاوض مدرب روما السابق والذي درب لاتسيو الايطالي وفاز بكاس إيطاليا ودرب بازل السويسري وفاز بدوري سويسرا معهم ودرب المنتخب السويسري".