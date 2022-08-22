شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا لبحث بعض الملفات العاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الآن، لمناقشة بعض الملفات المهمة، وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد حسم بعض الملفات الأسبوع الماضي، وأبرزها الموافقة على عرض الاتحاد القطرى لكرة القدم باستضافة السوبر المصري السعودي، وتغيير نظام دوري "ممتاز ب" ليضم 18 فريقًا يتنافسون فى مجموعة واحدة انطلاقًا من موسم 2023/2024.

على جانب آخر، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للاتحاد الدورى لكرة القدم يخطره بموعد انطلاق الموسم الجديد من الدورى المصرى فى 16 أكتوبر المقبل، وطالب اتحاد الكرة فى خطابه استثناء مسابقة كأس مصر من شرط تجميد المسابقات الرسمية فى فترة التوقف لكأس العالم بقطر فى نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويريد اتحاد الكرة استكمال مسابقة كأس مصر فى نوفمبر وأكتوبر مع خوض كأس الرابطة، حتى يتم تخفيف ضغط المباريات عن العودة بعد انتهاء فترة التوقف التى تصل لـ40 يومًا، بعد تأكد توقف مسابقة الدورى طوال هذه الفترة، خاصة أن الجبلاية قررت فى اجتماعها الأخير استمرار الشكل التقليدى للدورى من دورين فى الموسم الجديد وهو ما يعنى ضغط المباريات لمحاولة انهاء المسابقة فى يونيو على أقصى تقدير.

اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية، رفض سيناريوهين لشكل الدورى الجديد، الأول كان يقتضى إقامته بنظام المجموعتين، على أن يكون الأهلى على رأس مجموعة والزمالك على رأس المجموعة الأخرى، أما السيناريو الثانى فهو إقامة الدورى الجديد من مجموعة واحدة ولكن بنظام الدور الواحد.

وحظر الاتحاد المصرى تنقل المدير الفنى بين عدة أندية، موضحا: "لن يُسمح للمدير الفنى المتعاقد مع ناد أن يتولى مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويُسمح للمدرب بالتعاقد مع ناد أخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديان اثنان فقط.. وعلى النادى الذى يقوم بتغيير مديره الفنى إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفنى الجديد".