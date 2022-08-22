شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتفق على مباراة ودية لتجهيز لاعبيه لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظيره فى تليفونات بنى سويف على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الثلاثاء استعداداً لمواجهة الأهلى.

ويلتقى الطلائع مع الأهلى في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتطلع طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لتجهيز اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية من خلال المباريات الودية.

ويواجه فريق سيراميكا نظيره طلائع الجيش باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري هذا الموسم.

ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 49 فى المركز الخامس بجدول الدوري، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

بينما يقع سيراميكا فى المركز الحادي عشر على جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 31 مباراة حقق 7 انتصارات و15 تعادل وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكه 34 هدفا.