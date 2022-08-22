شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى كأس العالم للشباب 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منتخبات السلة للشباب تحت 18 سنة فى منافسات بطولة كأس العالم 3x3 ، التى تقام بالمجر فى الفترة من 23 الى 28 أغسطس الجارى.

ويمثل منتخب مصر للشباب كل من: إبراهيم علاء زهران، ياسين ياسر عبد الوهاب، بلال محمد عبد المطلب، محمد أحمد عبد اللطيف، ومعهم المدير الفنى ياسر أبو الفتوح، وعلى مستوى الآنسات تشارك جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

يذكر أن منتخب الشباب يأتي في المجموعة الأولى برفقة ألمانيا وصربيا والمجر و ترينيداد توباجو، بينما يتواجد منتخب الانسات في المجموعة الرابعة رفقة كلا من اوكرانيا ومانغوليا وكازاخستان وأمريكا.

من ناحية أخرى تتواجد بعثة المنتخب المصري لكرة السلة رجال ، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة، فى تونس استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم .