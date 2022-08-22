شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: كابيتانو مصر فرصة للمواهب المظلومة فى اختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني، نجم نادي الزمالك السابق، أن مشروع كابيتانو مصر فكرة رائعة تحسب لشركات بريزنتيشن واستادات والمتحدة، وقال الشيشيشني في تصريحات لليوم السابع، "الفكرة ممتازة وستكون فرصة ذهبية للاعبين المميزين الذين يتم استبعادهم من اختبارات الناشئين للأندية، فى ظل تزايد الأعداد مع كل موسم، ليظهروا ويعبروا عن أنفسهم".

وأضاف الشيشينى، "أتمنى إقامة الاختبارات بتأنٍ لأن بعض الناشئين يشعرون بالرهبة، وأتمنى يكون هناك تسويق عالٍ للمواهب فى الخارج لنرى نماذج جديدة محترفة، وأكثر ما أتمناه هو استمرارية هذا المشروع لسنوات عديدة، وأن يكون هناك فريق لتلك المواهب والفكرة جديدة ورائعة، خاصة أن الأندية تتمسك بلاعبيها وتحرمهم من فرصة الاحتراف، وهذا المشروع يتيح الفرصة لزيادة المحترفين".

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.