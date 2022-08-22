شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن "كابيتانو مصر": برنامج هادف ويحتاج خبراء فى اكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق يحيى، رئيس قطاع ناشئين نادي الزمالك، على برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل أرجاء الجمهورية.

وقال طارق يحيى، فى تصريحات لليوم السابع، "البرنامج هادف وسيكون له آثار كبيرة على عودة المواهب للكرة المصرية، بعدما اختفت الفترة الحالية، ولكن يجب أن يتم تشكيل لجنة ويتواجد مدربون خبراء فى مجال اكتشاف المواهب حتي يصلوا للهدف المطلوب من البرنامج".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحى مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا، "كل حلم بيبدأ بخطوة".

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.